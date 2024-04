+44% de réservations par rapport au 1er mai : pourquoi les Français privilégient massivement le pont du 8 mai

Le pont du mercredi 1er mai ou celui du mercredi 8 mai pour s’offrir un week-end prolongé à deux mois des grandes vacances ? Selon une étude de la plateforme de locations Particuliers à Particuliers (PAP) vacances, qui s’est penchée sur les réservations des Français pour les deux week-ends prolongés, le pont du 8 mai l'emporte à plate couture, avec 44% de réservations supplémentaires par rapport au 1er mai.

Un plébiscite qui n'a rien d'un hasard puisque le jeudi de l’Ascension, également férié, tombe le 9 mai rappelle Corinne Jolly, directrice générale de PAP. "En posant simplement son vendredi, on a cinq jours de vacances, dès le mardi soir, on est en vacances. Sans surprise, le week-end du 8 mai l’emporte largement et représente 40% des réservations de l’ensemble du mois de mai".

En France, Bretagne, Loire-Atlantique et Normandie ont la cote

La météo est aussi un facteur à prendre en compte. Après une deuxième quinzaine d'avril assez fraîche, les Français veulent majoritairement s'évader vers le littoral, en espérant du soleil, et misent plutôt sur le 8 mai. "On attend un peu que le printemps se stabilise. Plus on réserve tard dans la saison, plus on peut être confiant sur le fait que le soleil s’est installé et ne nous quittera plus", ajoute Corinne Jolly.

Côté destinations en France, les vacanciers de mai plébiscitent la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Normandie. Et, selon le comparateur Kayak, ceux qui s’envolent vers l’étranger privilégient le Portugal, la Turquie et l’Italie.