«Le piratage, c'est du vol» : la célèbre campagne contre le piratage de films du début des années 2000 utiliserait un élément... volé

C'est une campagne contre le piratage dont tout le monde se souvient. La vidéo "Le piratage, c'est du vol" est devenu culte pour tous ceux qui ont déjà vu ou acheté un DVD au début des années 2000. Pourtant, 20 ans après sa première diffusion, des internautes ont découvert que cette vidéo utiliserait un élément... volé à un créateur.

Tous ceux qui ont acheté un DVD au début des années 2000 s'en souviennent. Dans cette vidéo, intitulée "Le piratage, c'est du vol", on y voit un homme voler une voiture, un sac, une télévision et un DVD. On y voyait également une jeune fille en train de télécharger illégalement un film. La vidéo se terminait par ces mots : "Le vol est puni par la loi. Le piratage, c'est du vol".

Cette vidéo, de moins d'une minute, faisait partie d'une campagne contre le piratage de film et la violation des droits d'auteurs lancée en 2004 et était présente dans chaque DVD vendu dans le commerce. Pourtant, cette campagne contre le piratage illégale pourrait elle-même être... illégale.

Une police d'écriture volée ?

La police d'écriture utilisée serait volée. C'est ce qu'a révélé le blog TorrentFreak, le 24 avril dernier. Cette campagne utiliserait la police FF Confidential, créée par Just Van Rossum en 1992. Mais, toujours selon ce blog, les documents publiés sur le site internet de la campagne utilisent une police identique, mais nommée "XBAND Rough", gratuite, créée en 1996.

Sur Bluesky, Melissa Lewis, une utilisatrice, a suggéré que c'était bien le clone et pas la police officielle qui a été utilisée dans cette campagne. Une découverte finalement confirmée par un autre utilisateur qui a trouvé les indices de l'utilisation de "XBAND Rough" dans un PDF datant de 2005, présent sur le site de la campagne.

Toujours sur TorrentFreak, le créateur de la police FF Confidential indique qu'il savait que sa police avait été utilisée pour la campagne, mais ignorait "que la campagne utilisait XBAND-Rough et non FF Confidential". "C'est donc une information nouvelle pour moi, et je la trouve hilarante", déclare Just Van Rossum. Il a également dit qu'il n'entreprendrait aucune action en justice.