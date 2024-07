Quels sont les nouveaux équipements devenus obligatoires dans tous les véhicules neufs ?

C'est une nouvelle étape dans la réglementation européenne qui a pour objectif d'éviter 25.000 morts sur les routes d'ici à 2038. Depuis ce dimanche, il y a huit nouveaux équipements obligatoires dans les véhicules mis en vente.

Des outils pour réduire la vitesse et la somnolence au volant

Des fonctionnalités qui existent déjà sur certaines voitures, mais qui deviendront de série, comme l'aide au maintien dans la voie, la détection d'obstacles quand vous passez la marche arrière, le freinage d'urgence automatique et d'autres un peu moins courantes, comme l'alerte de survitesse. Les capteurs de votre voiture vont lire les panneaux et vous serez averti par un bip sonore que vous roulez trop vite. Un outil utile si on n'a pas fait attention aux panneaux et c'est possible de les désactiver si c'est jugé trop intrusif par certains.

Autre nouveauté, l'alerte de perte d'attention ou détection de la somnolence. C'est une caméra dans votre voiture qui va envoyer un message si elle constate que vos paupières se ferment régulièrement ou lorsque vous ne regardez pas la route pendant plusieurs secondes. Alors tout cela a un prix, quelques centaines d'euros par véhicule.

Mais c'est aussi très coûteux pour les constructeurs qui ont dû renoncer à commercialiser certains modèles comme les Zoé et Twingo chez Renault ou encore la Suzuki Ignis parce que les mises à jour auraient demandé trop d'investissements.