Un squelette géant de dinosaure vendu 6 millions d'euros dans les Yvelines

Le plus grand squelette de dinosaure jamais mis aux enchères, un apatosaure de 22 mètres de long, a été adjugé samedi à Dampierre-en-Yvelines pour un montant de plus de six millions d'euros. L'acheteur, resté anonyme, est un collectionneur qui a exprimé son intention de confier ce rare spécimen à un musée.

Une enchère record pour un squelette de dinosaure

Cette vente, organisée par les maisons de vente Collin du Bocage et Barbarossa, est l'une des plus élevées jamais réalisées en France pour un squelette de dinosaure. "Nous sommes très satisfaits de cette enchère", a déclaré Olivier Collin du Bocage, l'un des responsables de la vente. Le squelette, qui est composé de 75 à 80 % des os d'origine, est un spécimen impressionnant en raison de sa taille et de son état de conservation.

Vulcain : un géant herbivore découvert aux États-Unis

L'apatosaure, surnommé Vulcain, pesait environ 20 tonnes de son vivant et aurait atteint l'âge de 45 ans. Il a été découvert en 2018 dans le Wyoming, aux États-Unis, où la législation locale permet aux particuliers d'acquérir des concessions pour l'excavation d'os préhistoriques. Les fouilles ont eu lieu entre 2019 et 2021, avec un financement assuré par un investisseur français.

Après son extraction, le fossile, composé de 300 os, a été expédié en France où il a subi un long travail de restauration. Ce travail a été mené pendant deux ans par l'entreprise Paleomoove Laboratory, installée dans le Luberon. Le fossile a été exposé cet été à l'orangerie du château de Dampierre-en-Yvelines, où il a attiré l'attention avant la vente.

Le contrat de vente stipule que l'acheteur s'engage à permettre aux paléontologues un accès continu au dinosaure pour mener des études scientifiques. Cette clause garantit que ce rare spécimen contribuera à la recherche sur les dinosaures pour les années à venir.