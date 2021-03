Voici une délicieuse recette de poulet au vinaigre

C'est une recette qui a donné son nom à un long-métrage de Claude Chabrol, sorti en salles en 1985 : le poulet au vinaigre est un plat qui conviendra à tous ceux qui aiment mettre en valeur à la fois la douceur de la volaille et l'acidité équilibrée du vinaigre, un condiment qui nécessite une cuisson attentive. Avec la recette proposée par la chroniqueuse Marion Sauveur dans la balade gourmande de Marion Sauveur sur Europe 1, aucun risque, cependant, de rater ce plat succulent.

La recette du poulet au vinaigre Les ingrédients : - Un poulet en morceaux - 4 échalotes - Du vinaigre de vin rouge - De la pulpe de tomate - 50 g de beurre - 10 centilitres de bouillon de volaille - De l'estragon - Du sel - Du poivre La recette : Faire rôtir le poulet avec le beurre dans cocotte. Faire dorer d’abord sur le feu et démarrer côté chair. Quand le poulet est doré, terminer la cuisson au four 10 mn à 180 degrés (15 minutes pour les cuisses et les ailes). Pendant ce temps-là, réaliser une sauce en commençant par émincer les échalotes. Les faire revenir dans du beurre. Lorsqu’elles sont dorées, les déglacer en trois fois avec le vinaigre. Quand elles sont confites, ajouter la pulpe de tomates, un peu de beurre et le bouillon de poule. Ajouter le poulet et laisser cuire quelques minutes dans cette sauce onctueuse, qui va se gorger du gras de la viande.

A accorder avec un vin jeune

Ce poulet au vinaigre s'accorde parfaitement avec un vin jeune, du Languedoc, un Grés de Montpellier par exemple, qui est fruité.

Si vous ne voulez pas cuisiner, que vous habitez ou êtes de passage à Orléans, il y a deux adresses à retenir. "L'Ardoise", qui propose du click and collect et cuisine un filet de bœuf accompagné par des pommes de terre grenailles et une sauce béarnaise avec du vinaigre de pomme de Martin-Pouret. Il y a aussi "La Parenthèse", formule à emporter également et notamment une noix de Saint-Jacques avec un beurre blanc et le vinaigre d'agrume de Martin-Pouret.