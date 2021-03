Voici la recette de spaghettis boulettes de "La Belle et le Clochard"

C'est une scène mythique d'un dessin animé qui ne l'est pas moins : dans La Belle et le Clochard, classique du cinéma d'animation de Walt Disney sorti en 1955, Lady et Clochard se retrouvent au restaurant italien de Tony. À table, le couple se voit servir un plat de spaghettis boulettes. Les deux chiens, qui regardent chacun d'un côté, mangent alors le même spaghetti et finissent par s'embrasser sur l'air de Bella Note. Dans sa chronique sur Europe 1, la journaliste Marion Sauveur propose de refaire cette recette, en amoureux ou pas.

Les spaghettis boulettes de "La Belle et le Clochard" Ingrédients : Pour les boulettes : - 175 g de bœuf haché - 100 g de veau haché - 25 g de pain rassis - 1 verre de lait - 15 g de parmesan râpé - 1 œuf - 2 c. à s. de farine - 1 c. à s. d'huile d'olive - Sel - Poivre Pour la sauce : - 800 g pulpe tomates - 1 oignon - 1 gousse d’ail - un demi verre de vin rouge - 1 verre lait - Huile d’olive Les étapes de la recette : 1. Émiettez le pain dans un bol et recouvrez de lait. 2. Au bout de 10 minutes, essorez le pain dans vos mains et mélangez le pain aux deux viandes hachées. 3. Ajoutez l’œuf, le parmesan, le sel et le poivre et formez des boulettes en les roulant entre vos mains. 4. Réservez au frais. 5. Faites revenir dans l’huile l’oignon et l’ail émincés. 6. Une fois dorés, ajoutez la pulpe de tomates et les herbes. 7. Faites mijoter 20 minutes. 8. Pendant ce temps-là, passez les boulettes dans la farine, avant de les faire venir 3 minutes dans une poêle avec un peu d’huile. Elles doivent être bien dorées. 9. Ajoutez-les ensuite à votre sauce, avec le vin. 10. Faites cuire 1h30 à feu doux. 11. Cinq minutes avant la fin de cuisson, ajoutez un verre de lait. 12. Ajoutez vos spaghettis cuites al dente. Et une fois imbibées de sauce, servez dans un grand plat pour deux.