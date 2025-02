Viols de Mazan : la fille de Gisèle Pelicot va publier un nouveau livre

"Pour que l'on se souvienne" : le nouveau livre de la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, doit être publiée le 5 mars prochain aux éditions JC Lattès, annonce ce mercredi l'éditeur. Après avoir écrit "Et j'ai cessé de t'appeler papa", ce nouvel ouvrage portera sur les victimes de viol "qui n'ont ni preuves ni souvenirs".

Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, déjà autrice d'un livre sur l'affaire de Mazan, va en publier un deuxième au sujet des victimes de viol "qui n'ont ni preuves ni souvenirs", a annoncé son éditeur ce mercredi. Pour que l'on se souvienne doit paraître le 5 mars aux éditions JC Lattès.

Un "regard unique sur cette tragédie"

"Caroline Darian, la fille de la victime et du bourreau, nous offre son regard unique sur cette tragédie, révèle l'inachevé de l'enquête, et poursuit sans relâche son combat contre la soumission chimique et pour la manifestation de la vérité", lit-on dans la présentation de l'ouvrage.

Le procès des viols de Mazan, à Avignon, s'est achevé en décembre par la condamnation pour viols de 51 hommes, dont Dominique Pelicot, le père de Caroline Darian. Cette dernière avait donné son point de vue sur cette affaire dans un premier livre en 2022, intitulé Et j'ai cessé de t'appeler papa.

Lors du procès à Avignon, elle a redit sa conviction d'avoir, elle aussi, été victime de son père, en raison de photos d'elle inconsciente, dans des sous-vêtements qu'elle ne reconnaît pas. Mais elle n'a pas été reconnue comme telle.

Gisèle Pelicot doit, elle aussi, publier un récit de l'affaire. Elle négocie avec les éditions Flammarion pour le faire, a indiqué à l'AFP cette maison d'édition ce mercredi, précisant que le contrat n'était pas signé. Le procès en appel des viols de Mazan se tiendra devant la cour d'assises du Gard, à Nîmes, du 6 octobre au 21 novembre, a annoncé la cour d'appel de Nîmes mardi.

Principal accusé au premier procès devant la cour criminelle de Vaucluse, Dominique Pelicot, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ne sera pas rejugé et sera seulement présent comme témoin, n'ayant pas fait appel, contrairement à 17 de ses 50 coaccusés, ces hommes qu'il avait recrutés sur internet pour venir violer son épouse, droguée aux anxiolytiques.