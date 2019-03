L'ESSENTIEL - Vents violents : 41 départements en vigilance orange, le trafic ferroviaire très perturbé

L'ESSENTIEL

Météo-France avait prévu un "fort coup de vent" lundi "en marge de la tempête Freya" qui touche les îles britanniques et placé 44 départements du nord de la France en vigilance orange vent violent, dimanche. Lundi matin, 41 départements étaient toujours concernés par cette alerte.

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en Île-de-France, dans la Sarthe et dans l'Oise

1.500 foyers étaient privés d'électricité lundi matin dans la Sarthe

41 départements en alerte

Lundi matin, 41 départements du nord de la France étaient toujours en vigilance orange vent violent. Les départements concernés sont l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire-de-Belfort, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Lundi matin, Météo-France a levé l'alerte pour la Loire-Atlantique, le Morbihan et la Vendée. Pour les autres départements, la fin d'épisode est prévue pour lundi à 18 heures.

De nombreuses perturbations sur le réseau ferroviaire

Le trafic ferroviaire est très perturbé en Île-de-France, suite à des chutes d'arbres. "Le trafic est fortement ralenti entre Paris Est et Provins" sur la ligne P, fait savoir la SNCF, qui précise que "la circulation des trains est susceptible d'être ralentie en raison d'une alerte météo orange pour vents violents", sur les lignes J et L, ainsi que sur le RER A.

Le trafic des TGV et TER est également impacté dans la Sarthe, relaie France Bleu Maine. Les trains en direction de Marseille, Paris ou Strasbourg accusent entre quinze minutes et une heure de retard en gare du Mans. Des retards sont aussi enregistrés sur les trains en provenance de Nantes, Angers, Rennes et Lyon, notamment.

Dans l'Oise, la circulation des trains subit également de grosses perturbations entre Amiens et Creil suite à la chute d'une ligne électrique sur une caténaire, dans la Somme. Le câble électrique a été raccordé par Enedis mais la SNCF doit encore se charger de réparer la caténaire. La circulation des trains a toutefois été rétablie, mais elle se fait sur une seule voie, engendrant des retards entre Amiens et Paris. Le trafic entre Creil et Beauvais est quant à lui totalement interrompu en raison de la chute de nombreux arbres sur les voies, selon France 3 Hauts-de-France. Le trafic est aussi perturbé entre Amiens et Tergnier, dans l'Aisne.

Les parcs et jardins publics fermés à Paris

Les parcs, jardins publics et cimetières à Paris sont fermés lundi "en raison des conditions météorologiques", des vents violents, a annoncé Anne Hidalgo sur Twitter. Par ailleurs, la préfecture de Police de Paris "recommande la plus grande prudence, notamment sur les routes", dans un communiqué.

Des foyers privés d'électricité dans la Sarthe

Des foyers ont également été temporairement privés d'électricité, dimanche soir, dans la Sarthe. Alors que le courant avait été rétabli dans la nuit, 1.500 foyers se sont à nouveau retrouvés sans électricité lundi matin à Saint-Calais, La Ferté-Bernard, Beaumont-sur-Sarthe, et La Flèche.