Vents violents : 4 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Météo-France a placé mercredi en vigilance orange quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en raison de risques de vents violents en début de soirée.

Les départements concernés sont le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et l'Isère, selon un communiqué de l'institut météorologique. Selon ce dernier, il s'agit d'un épisode de vent "commun, se produisant deux à trois fois par an".

Coup de #vent de Sud attendu entre ce soir et demain mi-journée en haute vallée du Rhône :

- 100 à 110 km/h sur le sud des départements 42 et 69, le nord du 38

- 110 à 130 sur les hauteurs de ces 3 départements et le 43#VigilanceOrange

Restez informés ▶️https://t.co/KA0Ij27Eeapic.twitter.com/wM0VvDgtdn