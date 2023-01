Vents, neige, pluies... Météo France place 17 départements en vigilance orange ce mardi

Vent, pluie-inondation, neige-verglas, vagues... Météo France place 17 départements français en vigilance orange ce mardi en raison de divers événements météo. Après la tempête Gérard, c'est désormais la tempête Fien, qui touche le sud-ouest du pays, qui inquiète l'organisme. Dans le détail, quatre départements de la zone sont placés en vigilance orange pour vents violents : les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Ces deux derniers sont également placés sous vigilance pluies et inondations, tout comme les deux départements de la Corse. L'île de Beauté sera aussi concernée par une vigilance orange vagues et submersion.

Plus haut nord, la dépression "Fien" provoquera d'importantes chutes de neige. Ainsi, près de dix départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas : la Lozère, le Cantal, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, l'Yonne, la Côte d'or, aube et la Haute-Marne.

>>Plus d'informations à venir