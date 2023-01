Tempête Gérard, crues, neige : Météo France place 25 départements en vigilance orange

Les Français devront se montrer prudents ce lundi, alors que la tempête Gérard traverse le nord du pays. A l'occasion de cette épisode, Météo France place en vigilance orange ce lundi, 25 départements métropolitain, pour vent violent, chute de neige et crues. Dans les faits, seul le département du Pas-de-Calais sera concerné par cet vigilance crues.

Ainsi, la Normandie, l'Ile de France et une partie de la Champagne-Ardenne, sont placés en vigilance par l'organisme. En revanche, le Finistère, le Morbihan, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire et le Cher ne sont plus concernés par la vigilance.

25 départements en Orange pic.twitter.com/FBHMYZ33C8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 16, 2023

La tempête Gérard traverse le nord de la France depuis quelques heures. Des pointes à 158 km/h à la pointe du Raz, ou de 148 km/h sur l'île de Groix au Morbihan ont été révélées cette nuit.

>>Plus d'informations à venir