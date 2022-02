Vent violent : la Haute-Corse placée en vigilance orange

Météo France a émis une alerte orange au vent violent en Haute-Corse à partir de lundi 5 heures, mettant en garde contre des rafales pouvant notamment atteindre 150km/h sur le Cap Corse. Dans son bulletin diffusé dimanche, Météo France précise que de "violents coups de vent à caractère soudain et de courte durée, mais pouvant provoquer des dégâts importants" sont à prévoir. L'alerte orange débutera lundi à 5 heures avec une fin prévue le même jour à 11 heures.

Des rafales jusqu'à 150 km/h sur le Cap Corse

"Le vent d'ouest se renforce en cours de nuit de dimanche à lundi. Il devient violent en fin de nuit du littoral de la Balagne au Cap Corse et sur le relief. Le pic de vent est attendu en matinée de lundi, les violentes rafales risquent alors d'atteindre la ville de Bastia", ajoute le bulletin. Selon Météo France, les rafales pourront atteindre 110 à 120 km/h sur le littoral de la Balagne, 120 à 130 km/h en région bastiaise et 140 à 150 km/h sur le Cap Corse. Il faudra attendre lundi après-midi pour voir le vent faiblir et s'orienter nord-nord-est.

Par ailleurs, du Languedoc-Roussillon à la région PACA, le vent de nord-ouest à ouest se renforcera pour atteindre jusqu'à 80 à 100 km/h en rafales, parfois 110 km/h près des côtes varoises. Coté ciel, le temps sera sec, parfois voilé.