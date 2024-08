Vendanges : en Alsace, une plateforme téléphonique pour mettre en relation saisonniers et vignerons

REPORTAGE

La fin de l’été approche et les vendanges vont bientôt démarrer. Et les viticulteurs manquent souvent de bras pour les aider à ramasser leurs précieuses grappes. En Alsace, il existe depuis 30 ans une ligne téléphonique, gérée par l’Association des viticulteurs d’Alsace et France Travail, qui met en relation les viticulteurs qui cherchent des saisonniers et les vendangeurs qui cherchent du travail.

Une plateforme téléphonique

"C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de trouver de la main d'œuvre pour les vendanges et donc c'est une solution qui est très pratique" : Céline Sipp, vigneronne au domaine Jean Sipp à Ribeauvillé, a besoin d'au moins 25 vendangeurs et depuis quelques années elle a recours au dispositif Alsace Vendanges pour les trouver.

"Nous, ça nous est vraiment utile et puis ça nous facilite le job. On a juste un petit papier à remplir, ça prend cinq minutes et eux font tout le reste". La plateforme téléphonique est basée à Colmar.

Un emploi pour 2.500 saisonniers en 2023

Trois salariés de France Travail réceptionnent les appels des viticulteurs et des vendangeurs volontaires : "D'accord. Très bien. Vous êtes de quelle commune ? Je peux vous proposer un domaine sur Colmar même ou dans les alentours ?", dit l'un d'entre eux.

"Cette plateforme, elle sert à vraiment mettre en relation les viticulteurs et les demandeurs d'emploi. C'est vraiment pour réduire au maximum le chemin entre les deux. Nous avons des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail, des retraités qui veulent faire les vendanges pour le côté convivial, tout le monde peut appeler", explique Stéphanie Wojciechowicz, responsable du dispositif.

L’année dernière, la plateforme a permis à plus de 2.500 personnes de trouver un emploi saisonnier. Les vendanges en Alsace devraient démarrer début septembre.