Manque de saisonniers : le secteur de l'hôtellerie restauration s'adapte pour attirer du personnel

Lorsque tout le monde est en vacances, leur présence est indispensable pour le secteur du tourisme. L'été approche et les professionnels cherchent activement à recruter des saisonniers. Cet été, il en faudrait 2.000 rien que pour le secteur de l'hôtellerie restauration. Yann par exemple, est le propriétaire de deux restaurants dans le Calvados. Sur la Côte, il a déjà recruté quinze saisonniers, mais il lui en manque encore une dizaine pour assurer l'été.

Permettre aux saisonniers d'avoir une vie plus équilibrée

"Trouver des gens volontaires, il y en a. Le problème, c'est qu'on est dans un secteur d'activité où le personnel est volatile et on a l'impression d'être en permanence en train de faire des ressources humaines et de recruter", explique le restaurateur.

Alors, pour attirer les saisonniers, Yann s'adapte. Il propose de meilleurs salaires, mais aussi de meilleures conditions de travail. "C'est aussi à nous de nous réinventer, à proposer aux gens de la restauration un autre mode de travail", souligne-t-il. "Par exemple, dans nos cuisines, on fait du travail en continu au lieu de faire une seule équipe qui travaille en coupure. On a étoffé le groupe et on a une équipe qui fait 8 heures à 16 heures et une équipe qui fait 16 heures jusqu'à fermeture, ce qui leur permet d'avoir une vie de famille, d'avoir un ensemble plus équilibré."

Manque de logements

Pour Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, plus encore que les conditions de travail, il faut permettre à ces saisonniers de se déplacer et vivre près de leur lieu de travail. "On a beaucoup travaillé dans les régions avec les maires pour qu'on puisse faire ouvrir des internats, pour qu'on puisse aménager au niveau des campings, pour qu'on puisse rénover rapidement des logements pour accueillir justement des saisonniers. Et ça, ça fait partie des freins sur l'attractivité des emplois saisonniers", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Un manque de personnel qui s'est accentué depuis la crise sanitaire il y a trois ans. 110.000 emplois fixes ont disparu dans l'hôtellerie restauration.