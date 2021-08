Var : un homme arrêté alors qu'il tentait de déclencher un incendie avec une bûche

Une nouvelle catastrophe naturelle a-t-elle été évitée, dimanche, au bord d'une départementale varoise ? Un homme a été arrêté alors qu'il tentait de déclencher un incendie dans une forêt du sud du département, déjà ravagé par des feux qui ont détruit 7.000 hectares de végétation. L'incendiaire présumé est un homme de 56 ans, décrit comme mentalement diminué, mais tout de même en capacité d'être présenté à la justice. C'est ce que précise le parquet de Draguignan, dans le Var, chargé de l'enquête dès ce week-end.

Une information judiciaire ouverte

L'homme suspecté d'avoir voulu déclencher un incendie devait être interrogé par un juge, lundi. Dans la foulée, il pourrait être mis en examen. À ce stade, aucun lien n'est fait entre cet événement et l'incendie qui a ravagé le massif des Maures. Mais vu le contexte, l'ouverture d'une information judiciaire doit aussi permettre aux enquêteurs de réaliser les vérifications nécessaires.

Sur le mode opératoire, on en sait en revanche assez pour dire précisément ce qui s'est passé. L'homme a lancé un début d'incendie avec une bûche enflammée. Sept mètres carrés ont pris feu dans la forêt aux abords de cette départementale 559 qui longe la côte varoise. Heureusement, des automobilistes qui passaient par là se sont arrêtés et ont réussi à sortir cette bûche enflammée de la forêt, puis à éteindre le feu avec des bouteilles d'eau et des tapis de voiture. Ce sont également eux qui ont réussi à arrêter le suspect jusqu'à l'arrivée des gendarmes.