Val-de-Marne : agression lesbophobe d'un couple de femmes dans un parc

Deux femmes en couple ont été insultées, touchées de force ou frappées, dans la nuit de mercredi à jeudi dans un parc de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), "un acte lesbophobe absolument inacceptable qui doit être sanctionné", selon la ministre Isabelle Rome. La ministre chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes a exprimé dans un tweet "tout (son) soutien aux deux femmes victimes".

Un acte lesbophobe absolument inacceptable qui doit être sanctionné.



Tout mon soutien aux 2 femmes victimes.



Les LGBTphobies sont malheureusement une réalité du quotidien.



Le @gouvernementFR est mobilisé pour enrayer ce fléau et #NeRienLaisserPasser.https://t.co/3z1I3zBr2A — Isabelle Rome (@RomeIsabelle) August 25, 2022

Les deux femmes, de 28 et 29 ans, se trouvaient dans un parc de Fontenay-sous-Bois jeudi vers 1h30 quand deux hommes ont commencé à les insulter copieusement "car elles se tenaient la main", a relaté à l'AFP une source policière. Les deux femmes ont été touchées au niveau des fesses et de la poitrine, d'après cette source policière, et, alors qu'elles se trouvaient dans leur véhicule après avoir fui, ont essuyé des jets de projectiles. "Vous êtes des meufs, bande de lesbiennes, je baise vos mères", leur ont lancé les deux hommes, a rapporté une source proche du dossier. L'une d'entre elles a ensuite pris un coup de poing au niveau du nez, selon cette source.

Enquête ouverte pour violences en réunion

Une enquête en flagrance a été ouverte pour violences en réunion en raison de l'orientation sexuelle et agression sexuelle et confiée au commissariat de Fontenay-sous-Bois, a indiqué le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP. Les victimes ont annoncé vouloir déposer plainte, a précisé le ministère public.

L'association SOS Homophobie a condamné vendredi sur Twitter "les auteurs" de cette agression, en assurant qu'en 2021, 60% des témoignages de #lesbophobie dans l'espace public sont venus "de femmes en couple agressées après s'être montré des signes d'affection".