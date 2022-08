Vaccins, contrôle des yeux... Ce qu'il faut vérifier avant d'envoyer votre enfant à l'école

Est-ce que chez vous, tout est prêt pour la rentrée ? Le cartable est rangé, la trousse et les crayons de couleur achetés ? Sinon, il vous reste deux petits jours pour préparer les affaires de votre enfant. Douze millions d'élèves font leur retour en classe dès jeudi, et on compte au moins autant de parents stressés. La réflexion récurrente à cette époque de l'année, c'est "pourvu que je n'aie rien oublié". Pas de panique, Europe 1 vous livre les derniers conseils pour ne rien louper.

Un carnet de santé à jour

La première chose à faire, c'est de vérifier si le carnet de santé est bien à jour. Pour entrer en maternelle, onze vaccins sont obligatoires : "Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, haemophilus, pneumocoque", énumère Pascal Le Roux, secrétaire général du Conseil national professionnel de pédiatrie. Il y a également les vaccins contre l'hépatite B, le méningocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Pour les habitants de Guyane, la fièvre jaune est aussi obligatoire. Des rappels seront nécessaires à l'entrée en primaire et au collège.

Rassurez-vous, pour les retardataires, l'école est indulgente. Il sera possible de prendre rendez-vous après la rentrée auprès des pédiatres. "On fera confiance aux familles pour que rapidement, elles mettent à jour le retard s'il y en a un", assure Pascal Le Roux. "Mais il ne faut pas non plus qu'il s'éternise", avertit-il.

Contrôle ophtalmologique et dentaire

Ensuite, il y a le contrôle ophtalmologique, pas obligatoire, mais fortement conseillé. Lecture, écriture, écrans : pas moins de huit informations sur dix passent par les yeux à l'école. Un rendez-vous est donc recommandé à chaque changement de cycle. La dentition est également à contrôler chaque année à partir de deux ans, dès l'apparition des dents de lait.

Pour terminer, rappelez-vous que le protocole Covid-19 à l'école est allégé au maximum. La vaccination pour les élèves dès cinq ans reste toutefois recommandée, mais pas obligatoire. Les élèves n'auront pas non plus à glisser de masque dans leur cartable. Il n'est plus obligatoire à l'école, ni pour les enseignants ni pour les professeurs.