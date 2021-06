Vaccination des 12-17 ans : "C'est pour la bonne cause", assurent les adolescents

REPORTAGE

"Ça ne fait pas mal, on ne sent rien. Après, c'est pour la bonne cause." Noé, 12 ans, est assez fier de ne pas avoir tremblé face à sa piqûre contre le coronavirus. Comme quelques milliers d'adolescents à travers le pays, avec plus de 60.000 créneaux réservés dès hier selon Doctolib, cette collégienne a décidé de se faire vacciner au Pfizer dès le premier jour de l'ouverture aux 12-17 ans. Elle s'est donc rendue au vaccinodrome du parc des expositions de Douai, près de chez elle. Et si beaucoup de ses copains sont pour l'instant réticents à recevoir leur première dose, Léa, sa grande sœur de 15 ans, était présente pour donner l'exemple.

"Au fur et à mesure, tout le monde va faire comme nous"

"Je pense que si je le fais, certains de mes amis le feront bientôt. Au fur et à mesure, tout le monde va faire comme nous pour pouvoir retourner à la vie au maximum comme avant, même si je ne sais pas si ça le sera vraiment", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

La vaccination des 12-17 ans se fait uniquement sur la base du volontariat, avec un accord oral de l'adolescent, et écrit des deux parents. Mais Bénédicte, leur mère qui les accompagne, n'a visiblement pas eu de mal à convaincre ses enfants. "De toute façon, s'ils veulent reprendre les activités en général, il faut absolument qu'ils se fassent vacciner. Il n'y a pas de secret."

150 adolescents vaccinés à Douai

Au terme de la première journée, à Douai, 150 enfants comme Noé et Léa ont reçu leur première injection et la responsable du centre de vaccination espère que ce mouvement va aller en augmentant. "J'ai moins d'inquiétudes sur les 15-17 ans, puisque ce sont des jeunes qui ont une vie sociale. Et comme peut-être que la vaccination sera obligatoire pour aller à un concert, un match de foot ou autre." En revanche, la vaccination des 12-14 ans "sera fonction des parents", avance-t-elle au micro d'Europe 1.

Et pour attirer les jeunes dans son centre de vaccination, cette gérante voudrait diffuser le match de l'Euro des Bleus contre la Hongrie samedi prochain sur écran gérant. Une façon de joindre l'utile à l'agréable.