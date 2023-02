Vacances scolaires : face à l'inflation, les activités «indoor» séduisent de plus en plus

Ce samedi marque le premier jour des vacances scolaires à Grenoble, Lyon ou Dijon. C'est l'opportunité de s'adonner à des activités délaissées lorsque les cours reprennent, faute de temps et parfois d'argent. En ce début d'année toujours marqué par l'inflation et la vie chère, ceux qui ont choisi de ne pas partir au ski ou au soleil s'essayent aux loisirs dits "indoor", en intérieur en français.

Et les activités que le peut pratiquer à l'abris des intempéries se diversifient : entre parcs de jeux pour enfants, laser game, escape game, trampoline parcs, réalité virtuelle ou encore bowling… chacun peut y trouver son bonheur ! Les résultats d’un sondage SPACE-OpinionWay démontrent d'ailleurs que ces activités font partie du top 3 des loisirs préférées des Français. Un bon moyen de s’évader tout en maitrisant son budget et le trampoline en intérieur en est le parfait exemple.

Comme le fils de Jeanne, nombreux sont les enfants et adolescents qui en raffolent, d'autant plus que ce passe-temps est assez abordable, avec un budget d'environ 20 euros par personnes à prévoir, et très souvent proche de chez soi. "Ça ne s'accompagne pas de tous les extras qu'on peut avoir pendant les vacances. Mais c'est vrai que pendant les vacances scolaires, souvent, c'est toujours une sortie qu'on aime faire ensemble et qui nous permet de vivre des moments un peu spéciaux avec un budget quand-même maîtrisé", concède la mère de famille.

Les français de plus en plus friands des loisirs "indoor"

Comme Jeanne et son fils, les Français sont de plus en plus friands des loisirs praticables en intérieur, surtout après deux années de Covid synonymes d'isolement, et face à l'inflation. Elles permettent effectivement de satisfaire toutes les envies, selon Livio Miglioli, gérant d'un espace multi loisirs à Nancy : "Les gens ont de plus en plus besoin de s'évader. On peut autant se défouler physiquement - on a des trampolines pour ça, on a du laser (game) -, que intellectuellement avec les escape game, avec la réalité virtuelle. Les loisirs indoor, en fait, sont une solution de simplicité. On a des loisirs indoor en ville et à des budgets qui restent abordables.".

Les chiffres du gérant en en sont la preuve puisque l'année dernière la fréquentation de son espace a fortement augmenté : +18 à 25 % par rapport à 2019, l'année pré-Covid.