Vacances post-coronavirus : l'agritourisme, un retour aux sources "bucolique"

REPORTAGE

Ce devrait être une des tendances de cet été 2020, à cause de l'épidémie de coronavirus : l'agritourisme, c'est à dire un tourisme à la campagne, parfois à la ferme, en tout cas loin de la foule et des grandes affluences des littoraux. L'occasion pour les vacanciers de se ressourcer avec des destinations plus authentiques et proches du terroir. Reportage en Auvergne-Rhône-Alpes, où Christian et Annie, originaires de Seine et Marne, ont troqué leur voyage au Japon contre la campagne chamblouse.

"Retrouver une authenticité"

Le Japon, c'était LEUR grand voyage de 2020. A cause du Covid, tout a finalement été annulé, alors cet été sera plus modeste. Direction Chambles pour Christian et Annie, dans la Loire, et le gite "La Grange aux Hirondelles" à côté d'une ferme, en pleine campagne, à 40 minutes de Saint-Etienne.

"On s'est demandé où aller, un peu loin des foules, dans une région qui nous plaisait et qu'on ne connaissait pas", raconte Christian. L'idée cette année est de faire simple et agréable, sans prendre de risque : "retrouver une authenticité, les produits de la ferme, un environnement bucolique, rencontrer des gens, voir comment ils travaillent, leur métier...", détaille le mari d'Annie.

Pas de table d'hôte

Christian pourra donc aller voir la traite des vaches deux fois par jour. Christine Jousserand, la propriétaire du gite, est quant à elle ravie d'accueillir ces vacanciers après la vague d’annulation du printemps. Elle observe d'ailleurs que cette année, les séjours sont plus longs. "La plupart, c'est quinze jours, pour se mettre au vert", dit-elle, "déconnecter de tout ce monde et revenir aux sources, comme avant".

La seule restriction sera l'absence de table d'hôte cette année chez Christine, afin d'éviter que les occupants des différents gîtes ne se croisent. Les bons produits de la ferme, fromages, saucissons et fruits du vergers, seront dégustés par les vacanciers...dans des paniers repas.