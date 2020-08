Vacances : les locations de bateaux ont le vent en poupe

Fuir les plages bondées, voir les calanques de Marseille sous un autre angle... voilà ce qui pourrait pousser les vacanciers à louer un bateau à la journée, de particulier à particulier. La pratique a particulièrement la cote cette année auprès des Français, contraints de trouver des solutions pour profiter de leur été malgré l'épidémie de coronavirus.

Valentin, par exemple, a convaincu ses copains de tenter l'expérience. "C'est génial", assure-t-il, "toute la journée, on était fasciné par le décor". "Liberté, paysage, c'est à couper le souffle", renchérit-il. Le coût de cette liberté ? Dans le cas de Valentin, ses quatre copains et lui-même ont dû débourser 300 euros, à diviser par cinq donc.

"Une croissance de 100%"

Et ils ne sont pas les seuls à avoir eu recours à la location de bateau entre particuliers. Ce type de location a explosé cet été. La société Samboat, qui met en relation les loueurs particuliers avec leurs clients, a eu deux fois plus de demandes que l'an dernier. Idem pour le dirigeant de Click & Boat, Edouard Gorioux, qui constate "une croissance de 100%" des clients français, "entre juin et juillet". À tel point qu'aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, "c'est très difficile de trouver un bateau", explique-t-il.

Au-delà du prix de la location, il faut évidemment le permis bateau pour pouvoir louer. Certains propriétaires proposent toutefois de vous balader toute la journée, à condition de dépenser 150 euros de plus par jour en moyenne.