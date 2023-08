Vacances : les crèmes solaires à privilégier et celles à éviter à la plage

Si vous pensez aller sur la plage ce week-end, ou simplement prendre l'air sous le soleil, attention à vos crèmes solaires ! Certaines ne tiennent pas leurs promesses, d'après une étude de deux chercheuses de l'université de Nantes. Celles-ci ont passé au crible 14 produits et "ce n'est pas glorieux", affirment-elles. En réalité, certaines crèmes n'auraient pas une protection aussi efficace qu'annoncé sur l'étiquette.

Céline Couteau, l'une des deux chercheuses, explique au micro d'Europe 1 que les deux scientifiques "tirent un peu la sonnette d'alarme depuis des années en disant que sur le marché, on a des produits de qualités très diverses".

Privilégier les produits conventionnels indice 50 ou 50+

"La conclusion générale que l'on tire de nos études, année après année, est toujours que les produits conventionnels sont supérieurs en qualité par rapport aux produits bio ou minéraux", souligne-t-elle, se penchant sur ce qui est mentionné sur les étiquettes de ces crèmes solaires.

"Sur un produit conventionnel qui affiche une valeur 50 ou 50+, on va être en accord avec cette valeur dans la grande majorité des cas, alors que dans le cas des produits minéraux, on va être toujours en désaccord", expose Céline Couteau. Effectivement selon la chercheuse, dans de nombreux cas pour ces produits minéraux, "on a une efficacité qui est à peu près deux fois inférieure à l'indice qui est affiché sur l'emballage". Il faut donc privilégier les crèmes solaires conventionnelles d'un indice 50 ou 50+ en rayons avant de les acheter.