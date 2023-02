Vacances d'hiver : quelles sont les destinations prisées par les Français cette année ?

Lyon, Dijon, Grenoble, Bordeaux ou encore Poitiers. C'est le début des vacances d'hiver pour la zone A, avec déjà de premiers ralentissements sur la route ce matin. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs en Auvergne Rhône-Alpes. Direction donc les pistes de ski pour de nombreux vacanciers qui seront bientôt rejoints par les Parisiens, impatients eux aussi de partir à la montagne, mais également vers d'autres destinations.

Les stations de ski attirent toujours les vacanciers, comme cette Parisienne qui a prévu de partir "aux Carroz d'Arâches. Ma fille va faire du ski et passer sa première étoile, moi je vais faire des randonnées en raquettes avec des amis. J'espère qu'il y aura de la bonne neige. On va aussi manger de la raclette, de la fondue, sans trop abuser." Quant à cette famille, elle a choisi l'Italie comme destination. "On part à Rome. On y est déjà allés et ce sera l'occasion pour notre petit garçon de découvrir un pays avec plein de mythes. Nous espérons trouver un peu de soleil, un peu de bon vin et pas trop de grèves", sourit la mère de famille.

Les destinations étrangères cartonnent

Mais alors, quelles sont les tendances voyages de ces vacances d'hiver ? Comme chaque année, les Français seront évidemment nombreux à la montagne. "On constate cette année une envie de nos concitoyens de partir en vacances, bien évidemment à la montagne. Beaucoup veulent rattraper le fait de ne pas avoir pu skier pendant la période de Covid, et aussi en partie de l'absence de neige à Noël", explique Didier Arino, directeur général de Protourisme. "Donc les réservations sont excellentes avec dix points de plus qu'avant la crise."

Les destinations étrangères fonctionnent également très bien. Le comparateur de vols Liligo a révélé un classement des lieux les plus demandés. Et forcément, les Français cherchent le soleil en première position. Pour la première fois, Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est en tête, suivie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et de Marrakech. Dans ce classement, on retrouve également Lisbonne, Dubaï ou encore Istanbul.

Budgets plutôt à la hausse

Si avec la baisse du pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine ou encore les perspectives de grèves contre la réforme des retraites, on pourrait penser que ces vacances seront plutôt calmes, c'est tout le contraire, selon le directeur général de Protourisme. "Les Français cherchent à préserver leur départ en vacances, à conserver un budget conséquent qui est même en hausse par rapport aux autres années. Ils font des arbitrages sur d'autres postes qu'ils estiment moins fondamentaux, mais ils cherchent avant tout à faire une pause de plaisir dans un contexte anxiogène."

Partir coûte que coûte, mais différemment selon les professionnels du secteur : moins loin, moins longtemps et avec un budget plus serré. Seulement un quart des Français compte partir à cette période, un chiffre en hausse, mais la priorité reste les vacances d'été.