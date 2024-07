Vacances d'été : un nouveau week-end difficile sur les routes de France

Les routes de France devraient être de nouveau très chargées pour ce deuxième week-end des vacances d'été, prévient Bison futé. Et ce, dès vendredi, où l'organisme prévoit une journée rouge dans le nord-ouest et en Île-de-France dans le sens des départs. Le reste de la France sera classé orange, également dans le sens des départs : les axes desservant le sud seront particulièrement concernés, notamment les autoroutes A62 et A63 dans le sud-ouest, ainsi que l'autoroute A7 et A50 dans le sud-est.

Des embouteillages pourraient également toucher l'A13, l'A25 et l'A1. Pour faciliter les conditions de circulation, Bison futé recommande de traverser ou quitter l'Île-de-France avant midi, d'éviter l'A1 entre Paris et Lille de 12h à 20h ou encore d'éviter l'A7 entre Lyon et Marseille de 16h et 22h.

© Bison futé

Journée difficile sur les routes samedi

Les départs vers les lieux de vacances vont se poursuivre samedi, où en plus du nord-ouest (hors Île-de-France), l'Auvergne-Rhône-Alpes sera également classée rouge dans le sens des départs. Comme la veille, tout le reste de la France sera orange. Bison futé conseille une nouvelle fois de quitter ou traverser l'Île-de-France avant midi, mais aussi d'éviter l'A11 entre Le Mans et Nantes de 11h à 15h, d'éviter l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 9h à 18h ou encore d'éviter l'A9 entre Béziers et l'Espagne de 10h à 15h.

© Bison futé

En revanche, et comme la veille, la circulation sera fluide dans le sens des retours.

La région Auvergne-Rhône-Alpes classée orange dimanche

Dimanche, le trafic devrait nettement s'améliorer dans toute la France. Dans le sens des départs, seules l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes resteront classées orange. Comme pour l'ensemble du week-end, Bison futé recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h. Il est également conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 15h à 17h, et d'éviter le tunnel du Mont-Blanc entre la France et l'Italie de 9h à 16h.

© Bison futé

Attention toutefois, la journée est également classée orange dans le sens des retours en Île-de-France.