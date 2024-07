Vacances d'été : les automobilistes devaient s'armer de patience en ce premier week-end de départs

Les juilletistes ont pris la route ce samedi. La journée était classée rouge dans l'ensemble du pays dans le sens des départs par Bison Futé. Plusieurs centaines de kilomètres de bouchons ont été recensés, les automobilistes ont dû s'armer de patience.

"C'est long, mais il faut prendre son mal en patience"

Sur une aire d'autoroute de l'A7, c'est le moment d'une petite pause casse-croûte pour Loïc, sa femme et ses deux enfants. Cette famille de région parisienne doit encore faire quatre heures de route pour rejoindre les Alpes-Maritimes : "Un peu plus de 400 kilomètres ce n'est pas très facile avec les enfants, ça bouge pas mal, mais il ne faut pas s'énerver parce qu'au bout, quand même, c'est de profiter et de se détendre".

Sur la route, vélos accrochés à l'arrière des voitures, coffre sur le toit, les vacanciers sont nombreux comme Véronique et sa fille Léane, impatiente de profiter du beau temps : "On était tous pressés. La fin de l'année professionnelle pour moi, la fin de l'année scolaire pour les enfants. C'est le gros ouf de toute la famille", selon la mère de famille. "J'ai trop hâte d'arriver au camping. C'est long, mais il faut prendre son mal en patience", affirme Léane.

Pour Nadine, son fils et son petit-fils, il faut encore faire 400 kilomètres avant d'arriver dans l'Hérault : "L'état d'esprit, c'est d'aller au soleil, chercher un peu la chaleur et oublier un peu les tracas et les soucis du quotidien". Demain, les vacanciers devront encore prendre leur mal en patience. Bison Futé suggère d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 17 heures à 19 heures.