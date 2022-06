Vacances d'été : deux semaines avant le départ, les réservations explosent

Ça cartonne. Il est d'ailleurs déjà difficile de trouver des hébergements dans certaines régions, comme en Corse, sur la Côte basque ou encore en Bretagne. 90 des gîtes de France, par exemple, sont réservés. Pour les villages vacances Belambra, les établissements sont déjà bien remplis.

"Il est temps de réserver"

"On est très confiant pour cet été. On est aujourd'hui à un peu plus de 70% d'occupation sur juillet et un peu plus de 60% sur le mois d'août. Donc la dynamique est très bonne, il est temps de réserver", confie Alexis Gardy, le président du groupe sur Europe 1.

Du côté du Club Med, tous les hôtels sont complets, que ce soit en France ou en Afrique du Nord. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'inflation, les Français vont tenter de réduire la facture. Les réservations explosent dans les campings, souvent plus économiques. Mais avec cette très forte demande, les prix augmentent, comme l'explique Alain Calmé, le président du groupe Homair.

"On est presque plein dans certains endroits"

"Cette année, les tarifs montent, il y a beaucoup de monde, on est presque plein et dans certains endroits, ça va être à peu près la même chose que l'an dernier. Mais dans d'autres, ça peut atteindre plus 10%".