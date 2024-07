Météo, élections législatives... Les Français peinent à se croire en vacances d'été

Ce vendredi 5 juillet marque officiellement le début des grandes vacances. Dès la fin de l'après-midi, les élèves de l'Hexagone auront deux mois loin de l'école pour se reposer et profiter, avec leur famille, de quelques moments de tranquillité. Pourtant, avec l'actualité marquée par la dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en place d'élections législatives anticipées, difficile pour beaucoup de se croire en vacances.

Devant une enseigne de sport à Paris, Fanny et son fils Adam sortent les bras chargés. "On a pris une paire de tennis ainsi que des affaires pour la colo", explique la parisienne au micro d'Europe 1. Sur la tête de son fils, une casquette flambant neuve qui pour le moment, ne sert pas trop avec le temps actuel. "On ne sait pas quoi mettre dans la valise", souffle-t-elle.

"C'était un peu la débandade pour faire une procuration"

Mais en réalité, l'esprit de cette mère de famille est occupée par les élections, tout comme celui de Maya, 20 ans, paire de bottines en plastique dans les mains. "Avec les élections, le début de l’été est un peu raturé... J'ai l'impression d'enchaîner sans transition, mais advienne que pourra", ironise-t-elle.

"C'était un peu la débandade pour faire une procuration. C'était compliqué de trouver quelqu'un un peu à l'arrache. Ça s'est fait, mais c'était assez juste", poursuit la jeune femme, assurant néanmoins partir l'esprit plus serein grâce à cela.

S'éloigner de la politique

Et si elle encadre des jeunes en colo et qu'elle doit les sortir de leur quotidien, Maya le confirme : elle suivra les résultats sur son smartphone, même en pleine nature. Et pour beaucoup, le repos dépendra des résultats de dimanche.

"Pour les législatives, j'espère que le 7, il n'y aura pas de majorité absolue. Comme ça, je pourrai me reposer d'une ambiance qui est compliquée. Je ne dis pas que ce sera simple après, mais je pourrais partir en vacances, l'esprit léger quand même", souligne Romain. Le Parisien de 35 ans veut tout de même se couper de l'actu quelques jours, une fois le scrutin terminé. "Je vais couper un peu la politique, car c'est quand même un peu éprouvant. Ce sont des campagnes qui sont violentes tout de même, d'un côté comme de l'autre", estime-t-il.

Alors une juillettiste se réjouit. Pour elle, il est indispensable de partir, de changer d’air à l’étranger.