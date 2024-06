Vacances d'été : à quoi faut-il s'attendre pour ce premier week-end de départs ?

Si les grandes vacances n'ont pas officiellement commencé, le trafic va déjà être chargé sur les routes de France pour ce dernier week-end du mois de juin. Et cela va commencer dès ce vendredi 28 juin, où la journée est classée orange sur toute la France dans le sens des départs, et même rouge en Île-de-France, prévient Bison futé. Les axes autour de la façade méditerranéenne, de la façade atlantique et les frontières septentrionales seront particulièrement fréquentés. La circulation pourrait être particulièrement difficile en fin d'après-midi.

© Bison futé

Dans le sens des retours, la journée est également classée orange. Les difficultés de circulation devraient se concentrer sur les axes des frontières du Nord-Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la façade méditerranéenne.

Samedi, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes classées orange dans le sens des départs

Samedi 29 juin, la journée sera plus calme dans l'ensemble, et classée verte dans le sens des départs dans la majorité du pays. Seules les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont classées orange par Bison futé. Pour les Franciliens, la circulation sera dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10, et ce dès le début de la matinée. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont les autoroutes A7, A75 et la N205 qui seront particulièrement fréquentées. En revanche, il ne devrait pas y avoir de difficultés dans le sens des retours.

© Bison futé

Un dimanche plus calme, notamment dans le sens des départs

Enfin, dimanche 30 juin, les difficultés concerneront uniquement le sens des retours. L'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes seront classées orange, prévoit Bison futé. Le trafic pourrait être particulièrement dense entre le milieu de l'après-midi et la fin de soirée.