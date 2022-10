Vacances de la Toussaint : en pleine pénurie de carburant, le train a la cote

Il y aura du monde sur les quais des gares françaises ce week-end. Près de quatre millions de billets ont déjà été vendus pour ces vacances de la Toussaint, dont un million ces dix derniers jours, soit 10% de plus que l'an dernier. Dans les couloirs de la gare de Lyon à Paris, alors que le TGV en direction de Nice s'apprête à partir, l'odeur du grand départ des vacances de la Toussaint se fait ressentir.

Et pour cause, avec la grève des raffineries, le train s'est imposé comme l'option la plus sûre pour atteindre sa destination. "Il y avait des problèmes d'essence", donc la voiture n'était pas une option, explique Claudia au micro d'Europe 1. "Et de toute façon, on essaye toujours de le prendre quand on peut. Après, ça dépend des tarifs, parce que le problème du train, c'est qu'il est très cher", reconnaît-elle.

Le train, plus rapide que la voiture

"Le train ça reste cher, mais bon, c'est peut-être moins cher que la voiture, surtout quand on est tout seul", ajoute Agathe, qui met le cap sur l'Aude. Car, en plus d'être difficilement trouvable ces dernières semaines, le carburant est se fait plus cher. Preuve en est, le litre de gazole s'est affiché près de 12 centimes plus cher ces derniers jours, par rapport à la semaine dernière.

Mais, pour Augustine, l'avantage du train se trouve surtout du côté de sa montre. "C'est juste plus long en voiture qu'en train. En TGV, je vais à Lyon en 2h alors qu'en voiture, j'en mettrai cinq", souligne-t-elle au micro d'Europe 1. Comme elle, des millions de voyageurs sont attendus dans les gares, pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint.