Comment une start up et des imprimantes 3D redonnent vie aux jouets cassés

REPORTAGE

Quand il manque l'oreille de Monsieur Patate, c'est parfois le drame pour les enfants et les parents. Mais redonner vie à ses jouets cassés, c'est désormais possible ! C'est ce que propose la startup Dagoma, basée à Roubaix. Elle a lancé une plateforme collaborative pour réparer les jouets cassés grâce à des imprimantes 3D. Et cela ne s'adresse pas uniquement aux particuliers.

"Parfois, on perd des cubes"

Dans l'école Saint Nicolas à Roubaix, Lilia, 5 ans, s'amuse à construire une tour avec une dizaine de cubes. "Parfois, on perd des cubes roses", explique-t-elle d'une voix un peu penaude. Ces petites pièces égarées sont désormais imprimées en 3D directement à l'école, ce qui permet de faire des économies, explique la directrice de la maternelle : "acheter l'ensemble de la tour peut coûter une cinquantaine d'euros, alors qu'imprimer un cube d'un centimètres en 3D coûte 20 centimes et prend 5 minutes".

Imprimantes de la communauté

Une somme dérisoire pour réutiliser un produit, car en France chaque année, 40 millions de jouets sont jetés faute de pièces de rechange. "On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché de pièces détachées autour du jouet, explique Florent Vanhove, collaborateur de la start up Dagoma qui a lancé cette semaine la plateforme collaborative Toy Rescue. On y trouve une centaine de jouets modélisés en 3D : voitures Cars, GI Joe, figurines Star Wars...

"Vous tapez le jouet que vous souhaitez dans la barre de recherche, par exemple Barbie, et vous allez trouver tous les éléments que vous pouvez télécharger puis imprimer en 3D", décrit Florent Vanhove. Et pour ceux qui n'auraient pas d'imprimante 3D ? "Vous pouvez faire appel à la communauté Dagoma, qui l'imprimera pour vous"... Soit 1.500 personnes prêtes à donner un coup de main pour redonner vie aux jouets brisés.