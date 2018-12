Ces marques créent des jouets "made in France" à glisser sous le sapin de Noël

LA FRANCE BOUGE

C'est décidé : cette année, pour Noël, vous voulez gâter les enfants de votre entourage tout en respectant vos valeurs éthiques et environnementales. Laissez donc de côté les jeux et jouets en plastique qui brillent de leurs couleurs clinquantes dans les rayons des grands magasins, et jetez un œil à ces alternatives "made in France", écolo et à prix raisonnables que Raphaëlle Duchemin a sélectionnés dans La France bouge, mardi sur Europe 1.

Bioviva

Fabriquer des jeux qui font du bien à soi, aux autres, et à la planète, c'est le credo de Bioviva, une marque française née en 1996. "On pense que le jeu est un atout formidable pour favoriser l'accomplissement des êtres humains, les petits comme les grands. Quant à l'environnement, il faut favoriser une prise de conscience positive, enthousiaste et joyeuse", défend sur Europe 1 Thierry Winstel, le fondateur de la société, qui commercialise des jeux éducatifs (éveil, Montessori, énigmes…)

La marque, basée à Montpellier, a fait de ses valeurs son principal argument de vente : "Il faut une fabrication française, une vraie traçabilité, une vraie transparence, et si possible le plus grand respect de l'environnement", détaille Thierry Winstel. La marque n'utilise pas de piles, privilégie toujours le carton au plastique, opte pour des encres végétales, et met un point d'honneur à recourir à du bois labellisé FSC (Forrest Stewardship Council) qui garantit que le bois est issu de forêts bien gérées. "J'ai coutume de dire que l'important, c'est de créer de la richesse globale, pas seulement financière, mais aussi sociale et sociétale", soutient Thierry Winstel.

Avec un tel cahier des charges, on imagine déjà des jeux aux prix exorbitants. "Nous ne sommes pas plus chers, nous sommes même parfois moins chers que nos concurrents qui font fabriquer en Asie, mais ça nécessite beaucoup de travail. Aujourd'hui, fabriquer français devient économiquement rentable", assure le fondateur de Bioviva. "Notre pari, c'est de dire : meilleur rapport qualité/prix/éthique." Les jeux vont de 7,99 euros à environ 40 euros.

Et le résultat est à la hauteur de l'investissement. "Le premier jeu Bioviva a emporté tout sur son passage : il a été élu jeu de l'année aux Etats-Unis, en France, au Canada… On compte aujourd'hui une centaine de jeux différents", indique le patron.

Depuis quelques années, Bioviva est en plein essor. "Les gens cherchent des valeurs, des belles histoires, des beaux produits. Ça commence à rentrer dans les mœurs." Au total, 5 millions de jouets et jeux Bioviva ont été vendus depuis le début de l'aventure.

Coq6grue

L'objectif de cette toute jeune marque, fondée par Céline Toledano : allier jeux de société et loisir créatif, deux secteurs en croissance sur le marché. En clair, selon la conceptrice de Coq6grue, "permettre aux enfants de personnaliser leurs jeux, d'en faire un jeu unique." Ils peuvent ainsi décorer les cartes à jouer ou les plateaux. "L'enfant est hyper fier ensuite de pouvoir jouer au jeu qu'il a contribué à faire", s'enthousiasme Céline Toledano au micro de Raphaëlle Duchemin.

Pour l'heure, quatre jeux sont commercialisés depuis septembre : deux jeux de cartes pour les plus petits à partir de 4 ans (16 euros), et deux jeux de plateau à partir de 5 et 6 ans (32 euros).

Là encore, la démarche de la marque est avant tout éthique, et tout est fabriqué en France. "Les boites et les plateaux sont fabriqués chez un cartonnier dans la Drôme, les autocollants viennent de Bretagne, les règles de jeu viennent des Pays-de-la-Loire, les cartes viennent de Bourgogne et de Paris, et les pions viennent du Jura", détaille la patronne de Coq6grue.

Et les autres ?

D'autres marques existent pour satisfaire tous les goûts. Vulli, qui fabrique la célèbre Sophie la girafe, est l'un des fleurons du jouet "made in France". Citons aussi la poupée Corolle, les dînettes Ecoiffier, les moulages Mako, les jeux d'imitation et de plein-air Smoby, les figurines Juratoys, ou encore les doudous Kaloo.