Une plainte contre Gérard Louvin pour "complicité" d’inceste

Il affirme que le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, à l'origine de l'affaire Duhamel, a eu sur lui l’effet d’un "électrochoc". Olivier, 48 ans, a récemment porté plainte pour inceste à l’encontre de Gérard Louvin et de son mari Daniel Moyne. Il accuse le second de "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et le premier, célèbre producteur de télévision, de "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant". C’est Le Monde qui le révèle lundi matin, en donnant la parole à l’accusateur et aux accusés, qui évoquent "une histoire d’argent".

Des accusations d'attouchements à partir de 10 ans, d'agressions plus graves ensuite

Olivier, aujourd’hui âgé de 48 ans, est le fils de la sœur de Gérard Louvin. Il affirme avoir été victime d’attouchements de Daniel Moyne à partir de ses 10 ans, puis d’agressions plus graves encore jusqu’à ses 14 ans. Il affirme aussi que, vu la configuration des lieux où ont eu lieu les faits, et le déroulé des actes, Gérard Louvin ne pouvait pas ne pas être au courant. En échec scolaire, un temps toxicomane, Olivier impute ses errements aux viols subis lors de son enfance. Il est soutenu par sa mère, qui affirme avoir "rayé" de sa vie son frère Gérard Louvin, quand son fils lui a tout révélé en 2014.

Dans Le Monde, Gérard Louvin se contente d’une phrase, lapidaire : "Tout ça est faux, bien sûr, je n’ai pas grand-chose à me reprocher, mais c’est une histoire d’argent." Les avocats prennent ensuite le relais. Selon l’avocat de Gérard Louvin, Me Christophe Ayela, son client "est victime d’un chantage permanent à l’argent de la part d’Olivier, parce qu’il pense que Gérard est très riche, donc il lui demande de l’argent sous peine de déposer plainte. Récemment, il a pris un avocat qui a demandé 750 000 euros. Mais Gérard Louvin refuse de céder à ce chantage."

"Extorsion de fonds"

L’avocate de Daniel Moyne est sur la même ligne : il "nie évidemment les accusations en bloc. L’affaire Duhamel a libéré la parole des victimes d’inceste, c’est une aubaine, mais ces affaires très graves ne doivent pas devenir des prétextes à des extorsions de fonds", lâche Céline Bekerman.

L’affaire est désormais dans les mains de la justice. Depuis août 2018, la prescription concernant les viols sur enfant est passé de vingt à trente ans, calculée à partir de la majorité de la victime. Olivier a déposé plainte la veille de ses 48 ans. Mais les faits présumés étant largement antérieur à 2018, les faits sont probablement prescrits.