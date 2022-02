Une nonne qui flambait au casino avec l'argent de l'école condamnée à un an de prison

Tu ne voleras point : une religieuse octogénaire qui a détourné plus de 800.000 dollars des caisses de l'école californienne qui l'employait pour flamber au casino et s'offrir des séjours touristiques coûteux a été condamnée lundi à un an de prison.

"J'ai péché, j'ai enfreint la loi et je n'ai pas d'excuse"

Sœur Mary Margaret Kreuper, principale de l'école catholique privée Saint James à Torrance (sud de Los Angeles), avait fait vœu de pauvreté lorsqu'elle était devenue nonne voici plus de soixante ans. Mais elle a détourné pendant des années les chèques et autres versements destinés à l'école pour financer ses vices cachés. "J'ai péché, j'ai enfreint la loi et je n'ai pas d'excuse", a déclaré au tribunal la religieuse de 80 ans, citée par le Los Angeles Times.

Pour la religieuse, qui appartient à la branche américaine de l'ordre catholique des Sœurs de Saint Joseph de Carondelet, créé en 1650 en France au Puy-en-Velay (centre-est), les malversations qu'elle a commises constituent "une violation de ses vœux, des commandements, de la loi et par dessus tout de la confiance sacrée que tant de gens avaient placé en moi". Sœur Mary Margaret Kreuper avait admis sa culpabilité dans cette escroquerie l'an dernier.

Tentative de destruction de documents compromettants

Il a fallu un audit réalisé pour découvrir la fraude, que la principale de l'école catholique avait tenté de couvrir en ordonnant à ses subordonnés de détruire des documents compromettants. Selon le Los Angeles Times, lorsque l'archidiocèse de Los Angeles avait demandé des comptes à Mme Kreuper, cette dernière avait rétorqué que les prêtres étaient mieux payés que les religieuses et qu'elle pensait mériter une augmentation.

De son côté, l'avocat de la nonne, Mark Byrne, a plaidé une addiction aux jeux de hasard et demandé que sa cliente soit autorisée à purger sa peine dans le couvent où elle est cantonnée depuis la découverte de ses malversations, en 2018.