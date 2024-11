Benjamin Netanyahu dit s'être entretenu de nouveau avec Donald Trump de la «menace iranienne»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a parlé avec le président élu américain Donald Trump de "la menace iranienne" dans le cadre du troisième entretien entre les deux hommes en quelques jours, selon ses services.

"Nous voyons d'un même œil la menace iranienne dans tous ses aspects"

"Ces derniers jours, je me suis entretenu à trois reprises avec le président élu Donald Trump (...) Nous voyons d'un même œil la menace iranienne dans tous ses aspects", a déclaré Benjamin Netanyahu lors du conseil des ministres hebdomadaire, selon un communiqué de son bureau. Benjamin Netanyahu a également affirmé avoir discuté avec Donald Trump des "grandes opportunités qui s'offrent à Israël, dans le domaine de la paix et de son expansion".

Ces conversations entre les deux hommes sont "destinées à resserrer davantage l'alliance solide entre Israël et les États-Unis", précise le communiqué. Les États-Unis sont le principal allié d'Israël engagé dans une offensive militaire contre le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, deux mouvements islamistes soutenus par l'Iran. Lors de son précédent mandat, Donald Trump a multiplié les gestes en faveur d'Israël, déplaçant l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé et contribuant à la normalisation des liens entre Israël et plusieurs pays arabes avec les accords d'Abraham.