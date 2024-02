«Un moyen d'avoir plus confiance en soi» : les Français se mettent aux cours de self-défense

Homicides, tentatives d'homicides, coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus dans le cadre familial, violences sexuelles... Selon les premiers chiffres de la criminalité et de la délinquance constatées en 2023, publiés par le ministère de l'Intérieur, la violence est en hausse en France. Conséquence : certains Français prennent des cours de self-défense.

"Un moyen d'avoir plus confiance en soi"

Pantalon noir, t-shirt blanc et ceinture jaune à la taille, une trentaine de personnes répètent sous les néons de ce dojo parisien les techniques d'autodéfense et de contre-attaque de Krav-maga. Au micro d'Europe 1, Marion raconte s'y être inscrite pour mieux appréhender les risques du quotidien. "À Paris, on peut facilement se faire suivre, agresser... C'est rare d'avoir une journée sereine. [Ici], on acquiert plein de réflexes et c'est aussi un moyen d'avoir plus confiance en soi", glisse-t-elle.

"Les compétences qu'on développe ici peuvent sauver notre vie"

Un climat d'insécurité qui a aussi encouragé Michel à pousser les portes de ce club. "J'ai déjà été agressé au couteau avant de faire du Krav-maga, je m'en suis sorti juste avec quelques bleus. Les compétences qu'on développe ici, elles peuvent sauver notre vie, peut-être même la vie d'inconnus", avance-t-il.

Benjamin, lui, est ceinture noire, quatrième dan. Il décortique les faits divers qui font la Une de l'actualité pendant ses entraînements. "Je me dis : 'qu'est-ce que j'aurais fait si c'était moi ?' On pense aussi au harcèlement, mon grand est au collège, donc je pense que ça lui amène une assurance", affirme-t-il, ayant poussé son fils à suivre ces cours d'autodéfense. Sur les deux dernières années, Vincent, un des professeurs du club, confirme une hausse des inscriptions, notamment chez les femmes.