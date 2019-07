Un jet privé intercepté à Mulhouse-Bâle avec 603 kg de cocaïne à bord

C'est une saisie inédite qu'ont réalisé les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg, en étroite collaboration avec la police suisse. Le 16 mai dernier, ils ont découvert 603 kg de cocaïne pure à 90%, soit l'équivalent de plus de 180 millions d'euros, dans un jet privé en provenance d'Uruguay et qui a atterri à Mulhouse-Bâle après un arrêt à Nice, rapporte jeudi la gendarmerie nationale dans un communiqué. Selon Europol, il s'agirait de la plus grosse livraison de cocaïne par avion privé sur le sol européen jamais interceptée. "C'est une quantité énorme", confirme François Despres, le commandant de la section de recherches de Strasbourg.

"C'est la très grande patience des gendarmes qui ont œuvré dans des conditions parfois complexes qui ont permis de réaliser cette saisie", précise François Despres. "Il fallait assurer la surveillance de l'avion, des pilotes qui sont complices dans ce dossier et des produits stupéfiants qui étaient supposés être à bord".

Seize personnes arrêtées

Depuis plus d’un an, différents pays, dont la France, menaient des investigations sur un groupe criminel des Balkans suspecté d’importer, de financer et de distribuer de grandes quantités de cocaïne depuis l’Amérique du sud vers les continents européen et asiatique par voies aérienne et maritime. L’opération Familia (coordonnée par Europol et la DEA) avec l'appui de Frontex, aura permis l’arrestation au total de seize personnes impliquées dans ce trafic de cocaïne de grande ampleur, notamment l'une des têtes de réseau, précise le communiqué. "Les membres de ce réseau sont essentiellement des ressortissants tchèques, croates et serbes", ajoute le commandant de la section de recherches de Strasbourg. "On a affaire à des criminels confirmés, pour beaucoup très dangereux et qui avaient la capacité d'importer une grande quantité de cocaïne depuis l'Amérique du Sud".