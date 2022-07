À Cazaux, les évacués de l'incendie retrouvent leurs animaux laissés derrière eux

Autour de Landiras, plus de 14.000 personnes ont dû être évacuées en urgence depuis le début des feux. Ce dimanche, plus de 10.000 hectares ont été ravagés dans tout le département de la Gironde. Mais du côté de La-Teste-de-Buch, la préfecture a tout de même autorisé les habitants de Cazaux à aller récupérer leurs animaux restés dans les maisons ou les appartements.

"J'ai vraiment hâte !"

À Cazaux, environ 4.000 personnes ont dû précipitamment s'en allées, laissant derrière eux, entre-autres, chiens et chats. Escortés par la police, ils ont pu repasser chez eux ce samedi. Lucas, lui, est allé chercher son cochon d'Inde : "Je suis un petit peu en stress parce qu'il faut aller récupérer les animaux en urgence sans savoir dans quel état ils vont être à l'arrivée." Son cochon d'Inde a été laissé dans des conditions d'urgence, lors de l'évacuation de la zone.

Dans la voiture, le jeune homme est pressé de retrouver Flash. "J'ai vraiment hâte." En ouvrant la porte de son logement, Lucas n'a qu'un seul réflexe, se précipiter vers son animal. "On avait oublié de fermer une fenêtre, c'était pas bon pour le cochon d'Inde non plus. On espérait qu'il n'y ait rien, et effectivement, il n'y a pas d'odeur ni de fumée!", s'exclame-t-il soulagé.

"Ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau de l'eau"

Les Canadairs, eux, tournent toujours autour des habitations, luttant contre les flammes toujours actives en Gironde. Lucas, lui, retrouve le sourire. "J'ai tout, on va pouvoir repartir. Je suis très joyeux d'avoir récupéré Flash ! J'y suis très attaché, il fait partie de la famille."

Maintenant, le jeune homme compte bien s'occupait de son cochon d'Inde, qui a tout de même subi des moments difficiles. "Ce qui m'inquiète le plus, c'était au niveau de l'eau, avec la chaleur." Dans les jours qui viennent, Flash aura droit à beaucoup d'attention. "Il n'en a pas eu depuis deux jours ! On va bien s'occuper de lui et faire en sorte qu'il récupère un peu. Je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas bu, depuis quand sa pipette est tombée."

Lucas repart de chez lui, enfin apaisé. "On voit que l'animal est en forme. Et en plus de ça, on voit qu'il n'y a pas de dégâts."