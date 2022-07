Gironde : sur le front de l'incendie de Landiras avec les pompiers

Depuis mardi, les incendies en Gironde ont dévoré plus de 5.000 hectares de végétation. Sur le terrain, à Landiras notamment, près de 450 pompiers sont mobilisés chaque jour. Des unités venues de toute la France qui luttent inlassablement contre les reprises sur cet immense secteur de près de 2.500 hectares. Les pompiers passent d'un foyer à un autre pour contenir la propagation de l'incendie. Europe 1 a pu suivre une équipe.

"Des reprises potentielles"

Les flammes ont repris en bordure de la départementale 220. "On est face à un vent qui est tournant qui travaille par rafale. Et de fait, on a des reprises de feu. Ça avait brûlé déjà et malgré tout, le feu n'est pas éteint donc on a des braises et on a des reprises potentielles", explique le Capitaine Aurélien Leroux, le chef de secteur qui dirige la colonne venue du Val-d'Oise et des Yvelines en renfort.

Pour le commandant David Brunner des sapeurs-pompiers de Gironde, il s'agit de réagir le plus vite possible pour éviter que le feu gagne encore du terrain. "On est sur un endroit critique puisqu'on a une zone qui a brûlé à l'interface d'une zone qui n'a pas brûlé. On va faire en sorte de calmer ce départ, qui fait environ 300 mètres carrés, de façon à ce qu'il ne passe pas cette route et qu'il ne vienne pas attaquer une partie où nous avons réussi à limiter le feu d'un côté de la route."

Plus loin, des tranchées sableuses de 4 mètres de large ont été tracées par des bulldozers de la sécurité civile. L'objectif là aussi est de créer une barrière entre les parcelles brûlées et celles qui sont encore vertes... Sauf si le vent s'en mêle et transporte de particules incandescentes d'un bout à l'autre. Il faudrait alors tout recommencer...