Un caténaire prend feu à Saint-Denis, trafic perturbé à la Gare du Nord à Paris

Grosses perturbations à la Gare du Nord à Paris dimanche, en plein week-end de Pentecôte. Le trafic de banlieue et de grandes lignes au départ et à l'arrivée de la gare a été interrompu plusieurs heures, et ne reprenait que progressivement sur les grandes lignes dans l'après-midi, a indiqué la SNCF.

Un TGV Paris-Lille "a connu un incident de caténaire ce matin au niveau de Saint-Denis. La cause de cet incident pourrait être liée aux orages d'hier soir sur l'Ile-de-France mais on n'en est pas sûrs", a expliqué à l'AFP une porte-parole de la SNCF. Les passagers du TGV concerné ont dû être évacués et transbordés dans un autre train.

Le trafic reprend petit à petit

"Pour des raisons de sécurité, l'alimentation électrique sur la zone a dû être temporairement interrompue, ce qui a généré l'interruption de la circulation de tous les trains", a-t-elle ajouté. "La circulation des trains va reprendre très progressivement pour tous les transporteurs au départ et à destination de Paris gare du Nord à partir de 14h30", indiquait la SNCF sur son site internet, après avoir fait état auparavant d'une circulation "totalement interrompue".

"Ça reprend progressivement" sur les grandes lignes, a confirmé la porte-parole, tandis que le trafic avait déjà repris sur le RER. Plusieurs trains Eurostar et Thalys ont été supprimés, et Eurostar recommandait aux voyageurs de "reporter leur voyage si possible". "Tous nos trains au départ et à destination de Paris sont sujets à de forts retards et annulations", souligne la compagnie transmanche sur Twitter.

Thalys suggérait également à ses clients de reporter leur voyage. "Il n'y aura aucun départ de Paris ou aucune arrivée à Paris avant 16h00. Des suppressions et de gros retards sont à prévoir sur toute la journée", explique la compagnie, qui dessert l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.