Trois recettes très simples à base de courgettes

Il ne reste que quelques semaines pour profiter de la courgette, légume d'été par excellence. Pierre Herbulot et Marion Sauveur, journalistes spécialisés dans la gastronomie, vous propose trois recettes très simples à réaliser avec les courgettes : en carpaccio, farcies ou encore sautées. Découvrez-les ci-dessous.

1. Carpaccio de courgettes

Ingrédients Quelques petites courgettes jaunes et vertes fermes

Feta

1 filet d'huile de noisette

Sel et poivre

Citron vert

1. Mettez la feta au congélateur pendant deux heures.

2. Tranchez très finement les courgettes à la mandoline et disposez-les dans une assiette.

3. Arrosez d'un filet d'huile de noisette.

4. Assaisonnez d'un trait de citron vert, sel et poivre.

5. Sortez la feta du congélateur et râpez-la au-dessus de l'assiette.

2. Courgettes sautées à la poêle

Ingrédients Quelques courgettes, longues mais pas trop grandes

1 filet d'huile d'olive

Sel et poivre

Noisettes ou pignons de pin, selon votre goût

Herbes fraîches (origan, basilic ou menthe)

Parmesan râpé (en option)

1. Coupez les courgettes en cubes d’un centimètre. C’est important : en rondelles, elle vont être trop molles. N’enlevez-pas la peau : toutes les vitamines y sont concentrées et ça va aider la courgette à se tenir.

2. Faites revenir les courgettes dans une sauteuse avec un peu d’huile d’olive à feu vif. Il faut que la courgette dégorge et que son eau s’évapore.

3. Ne les cuisez pas trop longtemps : la courgette doit être dorée mais surtout rester croquante.

4. Ajoutez quelques noisettes émincées, pour la gourmandise, ou des pignons de pin, selon votre goût.

5. En fin de cuisson, ajoutez des herbes fraîches comme de l’origan, du basilic ou de la menthe.

6. Une fois hors du feu, salez (surtout pas avant)

7. Pour les gourmands, servez-les avec du parmesan râpé.

3. Courgettes farcies au cœur coulant de gorgonzola

Ingrédients pour 4 personnes : 4 courgettes rondes

300 g de bœuf haché

Une gousse d’ail

300 g de pain secs trempé dans du lait

1 œuf

50g de gorgonzola

Du persil et du cerfeuil

Du parmesan

1. Commencez par coupez la tête des courgettes et videz-les en creusant l’intérieur à l’aide d’un couteau. Réservez-les, la tête en bas pour les égoutter.

2. Faites tremper le pain dans du lait. Coupez en petits morceaux la chair sortie des courgettes et mettez-la dans un saladier. Ajoutez la viande hachée, une demi-gousse d’ail coupée finement, le persil et le cerfeuil grossièrement hachés et mélangez cette farce avec les mains.

3. Ajoutez ensuite le pain ramolli et égoutté, du sel, du poivre et un œuf avant de mélanger à nouveau jusqu’à l’obtention d’une farce homogène.

4. Pour le montage, mettez une belle cuillère à soupe de farce dans chaque courgette. Façonnez à l’aide de votre pouce une petite cavité et glissez-y l’équivalent d’une cuillère à café de gorgonzola, recouvrez avec de la farce et ajoutez un filet d’huile d’olive avant d’enfourner pour 45 minutes à 160 degrés (n’oubliez pas de cuire aussi les "chapeaux" de chaque courgette aussi).

5. A la sortie du four, saupoudrez généreusement de parmesan râpé et refermez les courgettes avec leur chapeau. C’est prêt.