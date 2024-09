Trois départements du centre-est placés en vigilance orange pluie-inondation

️ #VigilanceOrange#PluieInondation sur Ain et Jura à compter de demain jeudi 6h, et sur Haute-Savoie à compter de 12h.



La dépression #Aitor amène des cumuls de pluie importants et des rafales de vent sur une grande partie du pays cette semaine.



