Trois départements des Alpes placés en vigilance orange avalanches

Météo-France a mis en garde jeudi contre un risque fort d'avalanches dans les Alpes vendredi, de niveau 4 sur 5, notamment sur les massifs des départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en raison de nouvelles chutes de neige.

Un risque d'avalanches spontanées. De nombreuses coulées "de taille moyenne" pourront se déclencher spontanément à moyenne altitude "durant la nuit de jeudi à vendredi, et encore vendredi matin", détaille l'institut météorologique. "Des avalanches de plus grand volume se produiront également à plus haute altitude. Elles pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, y compris à des altitudes moyennes", ajoute-t-il.

Des chutes de neige jusqu'à vendredi matin. Selon Météo-France, la limite pluie-neige s'est abaissée entre 700 et 1.000 mètres ces dernières heures et des chutes de neige ont démarré à la mi-journée. Elles "vont s'intensifier dès le début de l'après-midi et resteront soutenues jusqu'en début de matinée de vendredi", avant de faiblir.

Des plaques de neige susceptibles de se décrocher à cause du vent. Certains massifs seront recouverts d'un "cumul de neige fraîche de 40 à 80 centimètres, un peu moins du Vercors au sud de l'Oisans et dans la Haute-Maurienne". "Il soufflera jeudi soir et durant la nuit suivante un violent vent de nord-ouest" qui créera des "accumulations de neige et des plaques susceptibles de partir spontanément en très grandes avalanches", précise Météo-France.