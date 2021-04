Trois choses à savoir sur les empanadas, délicieuse spécialité espagnole

Les empanadas sont une petite spécialité qu'on trouve notamment dans les bars à tapas en Espagne. Faciles à préparer, encore plus facile à déguster, ils sont les compagnons idéaux pour un apéritif réussi de l'autre côté des Pyrénées, mais également dans de très nombreux pays d'Amérique latine. Pourtant, ils sont encore assez peu connus en France, où l'on privilégie d'autres mets avec une bière ou un verre de vin. Olivier Poels, chroniqueur d'Europe 1, vous livre les secrets des empanadas, avec une recette à la clé, dans Historiquement vôtre.

Ils proviennent de l'occupation des Maures en Espagne

L'Espagne a été occupée par les Maures au 16e siècle. Et ce sont probablement ces peuples arabes qui ont amené avec eux ces premières recettes. Empanadas, ça veut dire 'recouverts de pain'. La première version de l'empanadas espagnol de cette époque-là, c'est tout simplement une pâte à pain que l'on farcit avec différentes choses, notamment de la viande, et on cuit l'ensemble, c'est-à-dire la pâte à pain avec la farce dans un four.

Les Espagnols ont connu une grande période de conquête et ils ont conquis notamment en Amérique du Sud. Ils ont évidemment apporté avec eux ces empanadas qui ont fait presque le tour de la Terre, parce qu'on en trouve dans énormément de pays. Si vous êtes déjà allé en Amérique latine, peut-être en Argentine, au Pérou, en Bolivie, au Chili, en Colombie, à chaque pays, des empanadas différents, avec des farces différentes, avec des pâtes différentes, puisque on en beaucoup à la pâte à pain, mais on en trouve de plus en plus à la pâte feuilletée.

Leur bordure est extrêmement importante

Ce qui est intéressant, c'est qu'on a même mis au point, dans certains pays, des petites techniques pour les reconnaître. Quand vous êtes devant un étal d'empanadas, vous ne savez pas lequel est au thon, lequel est au poulet, lequel est aux légumes… Vous ne pouvez pas les reconnaître.

Grâce à une simple astuce, vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans. Il faut tout simplement regarder la manière dont les empanadas a été soudé, car ce sont des petits chaussons. En fonction de la bordure qu'on fait, cela indique ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, si la bordure est ondulée, c'est du thon. Si elle est dentelée, il peut y avoir des épinards et du fromage.

Ils se cuisinent très facilement

En tant que plat composé de pâte et de farce, les empanadas sont très faciles à faire pour l'apéritif, ou même pour le plat, avec un temps de préparation qui n'excède pas les dix minutes. Idéal pour recycler des restes de volailles ou d'autres fins de repas.