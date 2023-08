Trafic de bébés : à 23 ans, elle découvre qu’elle a été arrachée à ses parents biologiques

PODCAST

Céline est née en 1980 au Pérou. Quelques jours après sa naissance, un jeune couple qui ne peut pas avoir d'enfant vient l’adopter à Lima avant de la ramener en France. A l’époque, ses parents adoptifs ne connaissent pas les raisons pour lesquelles elle a été abandonnée, mais ils sont loin de se douter que l’association qui gère son adoption fait affaire avec un réseau de trafiquants d’enfants. Dans le podcast "Dans les yeux d'Olivier", Céline confie son histoire à Olivier Delacroix.

Les parents de Céline ne lui ont jamais caché ses origines péruviennes, ni le fait qu’elle ait été adoptée. Dans le podcast, elle raconte : “Vers une dizaine d’années, j’ai commencé à prendre conscience de la misère du Pérou, parce que mes parents avaient ramené beaucoup de photos. Donc je n’ai pas ressenti d’animosité envers cette mère qui m’avait abandonnée.” Mais lorsque Céline tombe enceinte à l’âge de 19 ans, elle ressent soudainement le besoin de renouer avec ses origines, ainsi qu’avec sa mère biologique. “J’ai donné la vie et je me suis rendue compte que c’était important pour moi de savoir qui était cette femme qui m’avait donné la vie. Je voulais savoir si elle m’avait regardé comme je regardais mon bébé, si elle avait senti cet amour pour moi”, explique-t-elle.

Pour se rapprocher de ses racines, Céline apprend l’espagnol et s’immerge dans la culture sud-américaine. Au micro d’Olivier Delacroix, elle confie : “Petit à petit, je me suis détachée de ma vie, de mon copain et de ma famille française. Je suis partie vivre dans cette communauté latino-américaine à Paris. Ça me donnait l’impression de retrouver quelque chose en moi qui était occulté jusque-là, et qui à ce moment-là refaisait surface.” C’est ainsi qu’elle rencontre Fernando, un jeune homme d’origine péruvienne dont elle tombe amoureuse. C'est par l'intermédiaire du père de ce garçon, qui est policier à Lima, que Céline retrouve la trace de sa mère biologique. C’est lui qui, un soir en 2003, lui fait la révélation qui va changer sa vie : “On a retrouvé ta mère, mais il faut que tu saches quelque chose. On ne t'a pas abandonnée, on t’a volée.”

Fernando parle à Céline de traficants d’enfants. Aussitôt, celle-ci interroge ses parents adoptifs pour savoir si ils lui ont menti toute sa vie. Mais tout comme Céline, le couple tombe des nues. “On se sent automatiquement victime parce que nous, on l’a vraiment innocemment adoptée. Et on a abusé de notre de notre ignorance”, affirme le père adoptif de Céline dans le podcast “Dans les yeux d’Olivier”. Pour en savoir plus sur ce trafic d'enfants dont elle a fait l'objet, Céline s'envole pour Lima afin de rencontrer Cristina, sa mère biologique, qui avait perdu la trace de sa fille depuis plus de 23 ans. “Quand j’atteris à Lima, c’est l’un des moments les plus forts de ma vie”, raconte Céline. “Ma mère biologique ne peut s'empêcher de courir dans mes bras et de me dire qu'elle ne m'a jamais oubliée. Il fallait absolument que je sache qu'elle avait toujours pensé à moi, qu'elle m'avait cherchée.”

Céline découvre alors comment elle a été arrachée à sa mère, quelques jours seulement après sa naissance. Juste avant l’accouchement, Cristina s'était retrouvée seule et sans ressources et cherchait désespérément un refuge pour mettre sa fille au monde. Elle entend un jour à la radio une publicité. d’une association caritative humanitaire qui prétend aider les jeunes mères en difficulté. Céline explique : “Ils se chargeaient de tout, des frais, des soins, tout ce qu'il y a à apporter au bébé. Et ça paraît idyllique finalement, parce que là, ma mère se dit : mon enfant sera habillé, nourri et logé, et je vais pouvoir me consacrer à retrouver une situation plus stable pour l'élever.” Mais quelques jours après avoir confié Céline à la pouponnière, lorsque Cristina vient prendre des nouvelles de son bébé, les mensonges commencent. “D’abord, les parents n’ont plus le droit de rentrer parce qu’ils apportent les maladies des bidonvilles dans lesquels ils vivent. Puis les bébés sont mis en quarantaine…” Lorsque la Cristina finit par retourner sur les lieux, elle ne trouve personne. “Le gardien de l’immeuble lui dit que les gens qui vivaient là ont déménagé. Le téléphone ne répond plus. Il n’y a plus rien”, raconte Céline.

Lire aussi : Marseille : cette mère célibataire a sorti son fils du trafic de drogue

La police finir par découvrir que cette famille qui a enlevé plus de 25 enfants est une organisation mafieuse, qui vend pour adoption les nourrisons enlevés de force à leurs parents. Après un procès très médiatisé, les escrocs écopent de 25 ans de prison, mais sont libérés seulement deux ans après faute de preuves. De retour en France, Céline continue aujourd’hui de se battre face à cette injustice.

Pour découvrir d’autres témoignages intimes, retrouvez le podcast “Dans les yeux d’Olivier” sur les plateformes d’écoute.