Incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin : après le choc, les questions autour du départ du feu

"C'est une terrible tragédie". Les mots de la mairie de Vaulx-en-Velin dans le Rhône raisonnent à travers l'actualité ce vendredi, alors qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble de la ville, tuant au moins dix personnes, dont cinq enfants. Pour le moment, impossible de savoir quelle est l'origine du feu. Seul élément en possession des enquêteurs : l'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 2 heures et 2 heures 30 du matin dans le hall de l'immeuble ou dans un local technique du rez-de-chaussée du bâtiment.

Les flammes se sont ensuite propagées aux étages supérieurs, ne laissant aucune porte de sortie aux résidents. "Alors que je dormais, j'ai senti l'odeur de la fumée. Je me suis réveillé d'un coup, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine et c'est là que j'ai vu les flammes", explique au micro d'Europe 1 Youssouf, 22 ans, qui habite au sixième étage du bâtiment.

"Je fais confiance aux sapeurs pompiers"

"Tout le monde criait", se souvient le jeune homme. "Il y a même une maman qui a sauté de son balcon. Les gens tapaient sur les vitres pour les casser. J'ai tenté de descendre par l'escalier, mais au deuxième étage, tout brûlait. Vraiment sans les pompiers, je serais mort", souligne-t-il.

Youssouf, 22 ans, a réussi à sauver son chat de l'incendie.

Le jeune homme, accompagné de son père, son frère et de son chat, ont été sauvés par les pompiers. Des hommes courageux et chaleureusement remerciés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'heure est désormais à comprendre comment un tel drame a-t-il pu se produire, note ce dernier. "Je fais confiance aux sapeurs-pompiers et je fais confiance à la police judiciaire qui a saisi Monsieur le procureur de la République", pour trouver les raisons du départ des flammes.

"Depuis deux ans et demi que je suis à l'intérieur, j'ai toujours constaté que les enquêtes pour incendie avaient trouvé une résolution. Donc, si vous laissez quelques jours au service enquête judiciaire, le procureur communiquera sur les raisons directes et indirectes de ce terrible incendie", a-t-il conclu devant les journalistes.

Près de 40 familles à reloger d'urgence

Si toutes les hypothèses restent d'actualité, les habitants signalent à Europe 1 que le hall de l'immeuble était devenu un point de deal régulier. Des jeunes, qui le squattaient très souvent, terrorisant les habitants, avaient même installé un canapé et des matelas pour manger, boire ou fumer en journée, le soir et même la nuit.

Pas question pour autant d'éloigner l'idée d'une défaillance technique. Le bâtiment, vétuste, notamment son réseau électrique, faisait l'objet d'un plan de sauvegarde depuis plusieurs mois devant conduire à sa rénovation. Ce vendredi soir, environ 40 familles qui habitaient là, soit environ 100 personnes rescapées de l'incendie, doivent être relogées en urgence.