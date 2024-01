«Tout est anéanti, encore une fois», à Arques, les commerçants désemparés par les inondations

Alerte rouge maintenue dans le Pas-de-Calais. Alors que l'eau continue de monter, déjà plus de 300 évacuations ont été effectuées dans le département en seulement quelques jours. Les ministres des Transports, de la Transition écologique et le porte-parole du gouvernement sont attendus sur place à 10 heures ce jeudi. Les sinistrés sont lassés et les commerçants, qui venaient à peine de rouvrir leurs portes après les inondations du mois de novembre, sont aujourd'hui désemparés. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Arques à la rencontre d'un restaurateur.

"C'est un truc de fou"

Cuissardes de pêche imperméable ou combinaison intégrale, Olivier s'approche difficilement de son restaurant. "Nous avons de l'eau au niveau des genoux. C'est un truc de fou", déplore-t-il au micro d'Europe 1. Dans les locaux, tout a été surélevé. "Déjà très ravi, il n'y a pas d'eau dans le restaurant pour le moment", se rassure Olivier. Mais en allant vers la porte du sous-sol, le résultat n'est pas le même. "Ah oui... La cave est totalement remplie", découvre le restaurateur avec désarroi. En découvrant sa réserve à nouveau inondée alors qu'il venait à peine de rouvrir, le restaurateur craque.

"Tout est anéanti encore une fois en quelques heures. On était trop contents de rouvrir. On le fait pour nous, pour notre moral. Notre métier, c'est notre passion", affirme-t-il, ému par la triste découverte. Effondré, Olivier estime à un mois sa nouvelle fermeture. Il observe avec inquiétude l'eau sur sa terrasse, à l'arrière de son restaurant. Le niveau est monté à 1,60m, à mi-hauteur des parasols. Bien plus haut qu'au mois de novembre.