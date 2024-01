«Ça peut les rendre inhabitables» : dans le Pas-de-Calais, la multiplication des crues menace les habitations

Le cauchemar se répète. Dans le Pas-de-Calais, les habitants vivant près des cours d'eau regardent avec angoisse la pluie tomber. Le département a été placé en vigilance rouge crues par Météo France. Près de 50 évacuations ont eu lieu ce mardi, et 120 pompiers et militaires envoyés en renfort sur place par le ministère de l'Intérieur.

Problèmes respiratoires

Mais le coup est dur pour les sinistrés, qui craignent que la montée des eaux abîme un peu plus leurs logements. Car à force d'être fréquemment inondé, les murs de ces habitations n'ont pas le temps de sécher. Et avec cette humidité permanente, ces logements pourraient ainsi devenir insalubres.

"Si vous n'arrivez pas à sécher suffisamment, dans ce cas-là, ce sont des moisissures qui peuvent se développer. Et si vous avez des moisissures, vous avez ensuite des problèmes respiratoires pour les habitants. Donc ça peut rendre inhabitables les maisons d'habitation si on ne peut pas les assécher correctement", explique au micro d'Europe 1 Marie-France Beaufils, présidente du Centre européen de prévention du risque d'inondation.

Un risque d'effondrement

Et en cas d'inondation massive sur des logements déjà fragilisés, les dégâts pourraient même être encore plus lourds, prévient la présidente du Conseil français des urbanistes. "L'eau peut monter puis s'infiltrer dans les murs. Que ce soit une maison récente ou une maison très ancienne, ça peut aller jusqu'à une fragilisation de la structure de la maison et potentiellement un effondrement", explique Pascale Poupinot.

Autre risque que le réseau électrique de l'habitation soit durablement endommagé par l'humidité des sols, rendant ainsi impossible la vie à l'intérieur de la maison.