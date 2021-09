Tourisme spatial : "Je suis persuadé que l'on verra les prix baisser", assure Patrick Baudry

Un pas de géant pour la démocratisation de l'espace ? Les quatre premiers touristes spatiaux de SpaceX ont amerri samedi soir dans l'océan Atlantique, au large des côtes de la Floride, après avoir passé trois jours dans l'espace. Un succès pour la première mission orbitale sans aucun astronaute professionnel à bord. Sur Europe 1, le Français Patrick Baudry, deuxième spationaute à être allé dans l'espace en 1985, estime que ces voyages, encore excessivement chers, verront leur prix décroître dans les années à venir.

Le spationaute souligne la prouesse de cette mission de SpaceX, baptisée "Inspiration4", où tout était automatisé puisque aucun astronaute professionnel ne faisait partie de l'équipage. "C'est ce qui est remarquable dans ce vol. C'est une première", appuie Patrick Baudry, en précisant : "La capsule était également entièrement automatique lors de sa dernière utilisation, donc sur le fonctionnement, il n'y a pas de différence".

Des touristes spatiaux très entraînés

Le spationaute souligne aussi l'entraînement de ces premiers touristes spatiaux qui ont déjà un bon niveau à l'image du milliardaire Jared Isaacman, qui a affrété la mission et qui est un pilote confirmé. "L'équipage est vraiment d'une certaine pointure. Il ne faut pas les dévaloriser", indique-t-il. "Ils ont eu six mois d'entraînement, ce qui n'est pas rien. Ils ont déjà un certain niveau, donc on ne peut pas dire que ce sont n'importe qui", poursuit Patrick Baudry.

Ce premier vol de SpaceX a été financé en grande partie par le milliardaire Jared Isaacman, à hauteur de 100 millions d'euros. Le vol dans l'espace n'est donc pas encore du ressort du tourisme du masse. "La qualité de l'équipage, c'est qu'ils ont pu payer leur vol. Ce sont encore des voyages extrêmement chers", concède Patrick Baudry, tout en mettant en perspective cette prouesse : "Je suis persuadé que l'on verra la décroissance du prix de ces vols. Des gens moins élitistes pourront composer les équipages qui partiront à l'avenir dans l'espace circumterrestre".

Réserver les vols autour de la Terre à ceux qui en ont les moyens

Un nouveau vol de ce type est prévu par SpaceX en janvier 2022. Le spationaute approuve ces démarches faites à l'initiative des milliardaires. "Quand on voit ce que font les astronautes professionnels avec notre argent, en allant dans l'ISS (la Station spatiale internationale, ndlr), on se dit que c'est aussi bien que ce soit des gens qui payent eux-mêmes leur voyage pour y faire finalement la même chose", lâche Patrick Baudry.

"Cela fait 40 ans que je dis que les vols proches de la Terre doivent être réservés à des personnes qui peuvent assumer le coût de leur voyage", poursuit le spationaute, qui remet en cause l'utilité des missions de l'Agence spatiale européenne et de la France parce que selon lui, "il n'y a plus rien n'à apprendre autour de la Terre". Et Patrick Baudry de lancer : "Il faut vraiment aller sur Mars, c'est urgent !"