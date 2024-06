«J'attends les clients» : le début de saison s’annonce compliqué pour les professionnels du tourisme

Quelques touristes aux terrasses, peu de baigneurs dans l'eau. Le front de mer, habituellement fréquenté à cette période de l'année, semble bien vide aujourd'hui. Isabelle, dans sa boutique de souvenirs, se tourne un peu les pouces. "Regardez-moi, j'attends les clients désespérément. En fait, je bouquine, je vais voir mon téléphone... Mais heureusement que je garde le moral quand même", sourit-elle.

Des remises inédites à cette période de l'année

Et du moral, il en faut pour David restaurateur. Car ces touristes, en plus d'être peu nombreux, dépensent beaucoup moins. "Cette année, c'est très compliqué. Il y a des personnes qui prennent des repas mais sans boisson, ou alors c'est une boisson pour deux ou les glaces, on prend deux boules pour deux, ça fait baisser le ticket moyen un peu près de 30 %. Il y a une diminution complète", explique le restaurateur.

Face à cette morosité générale, Sarah multiplie les rabais pour remplir son hôtel, deux fois moins fréquenté que l'an dernier. "Une semaine peut-être à 250 euros au lieu de 400 euros. Il y a des promos, mais malgré les promos, on voit que les clients ne sont pas là. C'est la première fois qu'on a si peu de monde", livre cette hôtelière.

Phénomène presque inédit. Alors pour attirer les touristes durant les deux prochains week-end, période d'élection, plusieurs hôteliers ont décidé d'accorder une remise à tous les clients qui viendront avec une procuration à Port Barcarès.