Paralympiques 2024 : le porte-drapeau français Alexis Hanquinquant sacré en para-triathlon

Alexis Hanquinquant, porte-drapeau de la délégation française à Paris, a été sacré champion paralympique ce lundi dans sa catégorie PTS4 du para-triathlon. Immense favori, le Français âgé de 38 ans conserve son titre glané à Tokyo en 2021. Il s'agit du deuxième titre des Bleus au para-triathlon qui se déroule depuis lundi matin, après celui de Jules Ribstein en PTS2.

Une victoire avec une longueur d'avance

Il a franchi la ligne d'arrivée dans le cadre majestueux des Invalides en 58 min 01 sec, avec plus de deux minutes d'avance sur l'Américain Carson Clough et trois minutes sur l'Espagnol Nil Riudavets Victory. En grande forme, invaincu depuis maintenant cinq ans, Hanquinquant a pris de l'avance dès le début de la partie natation dans la Seine. A Paris, le Normand vit assurément "ses" Jeux. Désigné en juillet porte-drapeau, aux côtés de la sprinteuse Nantenin Keita, il a guidé la délégation française du bas des Champs-Elysées vers la Place de la Concorde mercredi lors de la cérémonie d'ouverture et a même fait partie des derniers porteurs de la flamme pour allumer la vasque au Jardin des Tuileries.

Après un grave accident de travail sur un chantier en 2010, Alexis Hanquinquant avait demande à être amputé trois ans plus tard de sa jambe droite, devenue un fardeau. Il avait alors choisi de se lancer dans le triathlon avec pour rêve ultime un titre paralympique. Il en compte désormais deux.